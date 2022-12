I See U è il nuovo singolo di Ginevra Lamborghini | un inno alla purezza dell’amore

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildiè I See U, un’esplosione dance ricca di sfumature anni ’90 con il quale la sorella d’arte nonché concorrente del Grande Fratello VIP canta la gioia di un amore puro e all’insegna della semplicità. IldiI See You è stato presentato in anteprima dstessainsieme al produttore Alessandro Basciano durante una puntata del GF Vip, quando i due hanno inaugurato una festa coloratissima insieme agli altri ospiti. L’occasione è stata ottima per un momento di puro divertimento e tanta leggerezza, con la voce dial centro della pista insieme al beat di ...