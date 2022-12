I cybercriminali si truffano tra loro per milioni di dollari Lo ha rivelato una ricerca a cura di Sophos

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Da una recentedi, un’azienda che si occupa di sicurezza informatica con sede a Oxford, nel Regno Unito, è emerso che isitra diutilizzando le tecniche che di solito gli consentono di truffare le persone, per esempio il phishing. Ladegli esperti di cybersicurezza del teamX-Ops ha preso in esame tre forum utilizzati dai: Exploit e XSS, conosciuti per la vendita di accessi a reti compromesse e BreachForums, specializzato in furti di dati.ha rilevato che nel corso degli ultimi dodici mesi circa 600 truffe indirizzate aihanno portato questi ultimi a perdere più di 2,5di...

