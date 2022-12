Highlights Unicaja-Dinamo Sassari 82-92 | Basketball Champions League 2022 23 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 82-92 nel match traBDS, partita valida per la sesta giornata di/23. Una vittoria prestigiosa dunque per laal Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena, che permette ai sardi di salire al secondo posto in classifica nel gruppo G con otto punti. Tuttavia, in virtù del successo del Paok contro Dijon,è eliminata, non riuscendo a raggiungere la terza posizione utile per accedere allo spareggio playoff. GLISportFace.