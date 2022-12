Hellas Verona | si avvicina il ritorno di Borini

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Cresce la fiducia in casaper ildi Fabio. Le ultime sulla trattativa per l’attaccante Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è sempre piaciuto vicino ildi Fabioall’. Il club gialloblù è infatti fiducioso di riportare in Italia l’attaccante classe 1991. Quello che manca per la chiusura definitiva dell’operazione è chesi liberi dal contratto che lo lega al Fatih Karagümrük. L’conta comunque di avere l’attaccante a disposizione per la ripresa della Serie A contro il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...così fermi a quota 11 punti al terzultimo posto e dopo la sosta per le feste torneranno in campo il 15 gennaio quando per il 2° turno di ritorno ospiteranno al Lambrone di Erba l'che ...Le ultime sulle condizioni di Marco Davide Faraoni, esterno di proprietà dell'. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de L'Arena, preoccupano in casale condizioni di Marco Davide Faraoni. L'esterno italiano classe 1991 è ...Il giovane centrocampista potrebbe arrivare in Italia e piace a 4 club Come riportato da Sport.pl, c’è anche l’Hellas Verona per Kacper Kucharczyk del Korona Kielce. Il centrocampista ha segnato 11 go ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...