Hasib Omerovic | arrestato poliziotto | è accusato di aver torturato il 36enne precipitato dalla finestra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Svolta nella vicenda, ilche il 25 luglio eradella sua stanza, a Roma, in zona Primavalle, nel corso di una perquisizione. Un, tra i quattro indagati, è stato. Per lui l’accusa è quella di tortura e di di falso ideologico commesso da Pubblico Ufficiale in atti pubblici. Gli agenti della Squadra Mobile gli hanno notificato la misura cautelare di arresti domiciliari.agente di polizia Il Gip che ha firmato l’ordinanza di arresto, Ezio Damizia, ha scritto nell’ordinanza che l’agente ha violato “fondamentali regole di rispetto della dignità umana”. Non solo. Quelli compiuti dalsono “ripetuti atti di violenza e minaccia”, che ...