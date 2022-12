Guerra in Ucraina | Zelensky vola a Washington | parlerà al Congresso a camere riunite

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– Durante l’attesa visita del presidente dell’Volodymyroggi negli Usa, alla Casa Bianca, Joe Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’da 1,8 miliardi di dollari, che comprenderà anche il sistema di difesa missilistico Patriot. E’ quanto riferiscono fonti Usa alla Cnn che ieri notte ha dato la notizia dell’incontro, specificando che il presidente ucraino era già partito per il suo primo viaggio all’estero dall’inizio del conflitto il 24 febbraio scorso. “Mi sto recando negli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e la capacità di difesa dell’”. E’ quanto scrive su Twittermentre è in viaggio verso. “In particolare con il presidente Biden discuterò la cooperazione tra Stati Uniti e ...

ilmessaggero.it

A pochi giorni dal Natale, mentre nel cuore dell'Europa lacontinua a seminare distruzione e morte, la Chiesa in Italia " unita a tutti i cristiani die Russia - invocherà il dono ......di inviare un messaggio a Putin e inviare un messaggio al mondo che l'America sarà lì per l'... "Quella visita di Natale cementò l'alleanza che avrebbe vinto la SecondaMondiale e ... Guerra in Ucraina diretta, Zelensky negli Usa: andrà alla Casa Bianca e al Congresso. Biden: «Un segnale a Put La guerra in Ucraina ha sollevato grandi attenzioni sul “profilo” degli Stati che vantano di essere delle “potenze nucleari”. Tuttavia, il rischio ...La guerra ha devastato la già debole economia ucraina. La perdita di capitale umano è enorme, con milioni di persone costrette a rifugiarsi all’estero o in altre zone del paese. La ricostruzione del m ...