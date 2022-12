Guerra dei medici in Lombardia | Fontana schiera nelle sue liste l' anti-Pregliasco

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopoarriva Corti. Ma stavolta col centrodestra. Fiorenzo Corti, medico di famiglia, vice segretario nazionale della Federazione italianadina generale (Fimmg), correrà alle elezioni regionali dellacandidandosi nella lista civica del governatore Attilio, candidato dal centrodestra per un secondo mandato. Il "camice bianco" annuncia la sua scelta all'Adnkronos Salute, all'indomani della discesa in campo di un altro volto noto della sanità regionale e italiana, il virologo Fabrizio, in lizza per un posto nel Consiglio regionale lombardo al fianco del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino. «Il presidentemi ha chiesto di dargli una mano, di candidarmi nella sua lista civica, e io ho ...

la Repubblica

Incontrò suo padre, un soldato afroamericano, alla fine della Secondamondiale. In una ... riuscimmo a parlare con lui e con un altro grandissimo, Ronnie Lott, colonnaformidabili San ...... ossia lain Ucraina, le stelle non offrono segnali positivi: 'L'oroscopo di Zelensky è inquietante'. "Il più infedele." Corna e tradimenti nel 2023, cosa svela l'oroscopo E l'oroscopo... Tra Cina e Stati Uniti è guerra dei chip. Chris Miller: "Washington parte in vantaggio, ma per vincere ha bis… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo Pregliasco arriva Corti. Ma stavolta col centrodestra. Fiorenzo Corti, medico di famiglia, vice segretario nazionale della Federazione ...