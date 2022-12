Guardiola incorona Messi | «Il più grande di sempre anche senza Mondiale»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pep, tecnico del Mster City,Lionelcome miglior giocatore di: le sue parole Pep, in conferenza stampa,Lioneldopo ilvinto. Le dichiarazioni del tecnico del Mster City. LE PAROLE – «Tutti hanno una propria opinione ma non si può dubitare sul fatto che sia il piùdi ogni tempo. Qualcuno dirà Maradona o Pelé o Di Stefano, ognuno ha una sua propria opinione, ma la mia non sarebbe cambiata nese non avesse vinto il. Normale valutare i giocatori per cosa hanno vinto in carriera, ma questa per lui è solo la ciliegina sulla torta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

