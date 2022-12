Corriere dello Sport

Leo Messi sul trono mondiale. Con la sua Argentina . Ma è vero che è servito il campionato del mondo per incoronare definitivamente il 10 sudamericano Secondo Pep, ex tecnico della Pulce, non era necessario vincere ancora per dimostrare a tutto il mondo di essere il migliore della ...... JosepONLY ITALY PepMessi come il più grande calciatore di tutti i tempi. Lo sarebbe stato, ha detto, anche se non avesse vinto il Mondiale in Qatar con l'Argentina. ... Guardiola incorona Messi: "Il migliore di sempre anche senza Mondiale" Guardiola incorona Messi: «E’ il più grande di ogni tempo». Le parole del tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa di Lionel Messi. Ecco le parole del tecnico del Manc ...Lionel Messi invitato dalla Sovraintendenza allo Sport di Rio a lasciare le proprie impronte nella Hall of Fame del Maracana ...