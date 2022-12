Greta Beccaglia | la giornalista molestata in tv parla dopo la condanna di Andrea Serrani | “Una vittoria di tutte le donne | il nostro corpo non è trofeo”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una battaglia vinta “che non è soltanto mia ma dile. Nessuno ha il diritto di violare i nostri diritti, di considerare ilcome un; nessuno deve più umiliarci, denigrarci, considerarci un oggetto”. Così, lasportivain diretta tv nel novembre 2021il match Empoli-Fiorentina, commenta laarrivata nei giorni scorsi ad, il tifoso responsabile del palpeggiamento. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha annunciato che il denaro del risarcimento andrà “a una onlus che combatte per i diritti violati dellein tutto il mondo. Non è ...

