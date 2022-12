Greta Beccaglia | la giornalista molestata da un tifoso | ' Gli insulti delle donne mi hanno fatto male E dopo la denuncia molte porte si sono

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Oggi, quando leggo gli attacchi, rido, un anno fa piangevo. Non ho dormito per tre giorni. Spero che il mio gesto mandi un messaggio alle ragazze perché non si facciano ferire dai giudizi'. Come è ...

È passato poco più di un anno da quando la giornalista sportiva, 28 anni, fu palpeggiata da un tifoso durante una diretta Tv davanti allo stadio Castellani di Empoli, al termine di Empoli - Fiorentina . Ora, per l'uomo è arrivata la condanna a un anno e sei mesi. Greta Beccaglia (28 anni) che oggi viene intervistata dal Corriere della Sera: "Non è una battaglia soltanto mia ma di tutte".