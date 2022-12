Greta Beccaglia dopo la condanna dell’uomo che le toccò il sedere in diretta tv | “Una vittoria per tutte le donne”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)commenta lache leilintv “Unaperle”. Con queste parole la giornalista sportivaha commentato la sentenza dia un anno e mezzo destinata ad Andrea Serrani. Il ristoratore marchigiano palpeggiò la giornalista fuori dallo stadio di Empoli, intelevisiva.torna a parlare di quanto le è successo in un’intervista al Corriere della Sera. Per la cronista sportiva, quella di ieri è una battaglia vinta “che non è soltanto mia, ma dile. Nessuno ha il diritto di violare i nostri ...

Il Fatto Quotidiano

