Greta Beccaglia | condannato per violenza sessuale il tifoso che l’ha molestata

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), la giornalista sportivain diretta tv da undurante la partita Empoli – Fiorentina, ha vinto la causa. L’uomo è stato a un anno e mezzo di carcere per, una vittoria di tutte le donneL’uomo che risponde al nome di Andrea Serrani, ristoratore marchigiano 47enne, ha palpeggiato la cronista sportiva in diretta tv, al termine della partita Empoli-Fiorentina. Lasubita da, umiliata pubblicamente, è stata filmata dalle videocamere. Inizialmente ilviola, ha cercato di giustificare l’ingiustificabile, spacciando il gesto per una ...

Il giorno dopo la condanna a un anno e mezzo del ristoratore marchigiano Andrea Serrani , l'uomo che palpeggiò la giornalistafuori dallo stadio di Empoli,torna a parlare e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera . Per la cronista sportiva, quella di ieri è una battaglia vinta 'che non è soltanto ...... 'Un anno e 6 mesi al ristoratore Andrea Serrani per la pacca sul sedere in diretta tv alla giornalista: fu violenza sessuale. Da donna trovo folle questa sentenza. Le violenze ... Greta Beccaglia, condannato a un anno e sei mesi il tifoso che molestò la telegiornalista Molestò una giornalista in diretta ed è stato condannato ad un anno e sei mesi. Questa la pena inflitta, in abbreviato, dal Tribunale di Firenze al ristoratore marchigiano ...