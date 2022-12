Grande Fratello Vip | preoccupazione per Giaele De Donà | la concorrente ha problemi di salute? Ecco cosa è successo

Corriere della Sera

Chi è Anto Pane Influencer diventata famosa per il suo profilo su Only Fans , Anto Pane è diventata una nuova concorrente della versione argentina del. E pare che proprio per la ...Antonino Spinalbese sente la mancanza della figlia Luna Marì . Chiacchierando nella Casa delVip con Wilma Goich e Davide Donadei, ha citato anche Belen Rodriguez , commentando la loro bellezza. Antonino parla di Luna Marì: "Se mia figlia prende da Belen" Antonino , così come ... Grande Fratello Vip, le pagelle: l’ex di Belen dannato tra le donne (voto 4), Donnamaria ama malissimo (voto... We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha mostrato un drastico dimagrimento che ha messo in allarme i fan, certi che la gieffina abbia qualche problema di salute.