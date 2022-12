Grande Fratello Vip | Luca Salatino abbandona il gioco | ‘Adesso basta | mi sono rotto il…’

Fanpage.it

Qualche giorno fa Alfonso Signorini aveva annunciato nuovi ingressi nella casa delVip che avrebbero portato una bella ventata di novità. Tra questi c'è tata Carla , l'ultima new entry che però ha un compito ben preciso: verificare che i vipponi tengano la casa in ...Ivan Rota per Dagospia edoardo donnamaria luca onestini Svolta gay alVip Luca Onestini e Edoardo Donnamaria erano sdraiati a letto e Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione all'ex tronista: 'Allora non sto scherzando ascoltami, ti sto ... Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini Mentre nella casa del Grande Fratello Vip Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia diventano sempre più complici, fuori dalle mura di Cinecittà le rispettive guendalina tavassi e clizia incorvaia future cog ...Al Grande Fratello Vip nuove confidenze di Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì avuta dall'ex compagna Belen Rodriguez. “Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e s ...