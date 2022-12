Grande Fratello Vip | il video hard di Edoardo e Antonella | “Volgari come nessuno”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo alcuni momenti di tensione,Fiordelisi edDonnamaria hanno fatto pace. E si è visto, anzi l’hanno visto tutti. Anche nel loro riavvicinamento infatti non sono mancate le polemiche. Nella casa, la coppia si è resa protagonista di un momento molto intimo e focoso, definito da tutti sul web“imbarazzante”. Incuranti degli occhi indiscreti delle telecamere delVip,si trovavano in camera di lui a parlare.allora ha deciso di mettersi a cavalcioni sue quest’ultimo ha cominciato a toccarle il sedere anche da sotto l’abito. Una scena decisamenteinterrotta dalla stessa influencer che lo ha fermato dicendo: “Mi rompi le calze”. Ma il volto ...

Grazie al, migliaia di persone hanno visto, in modo trasparente, la mia voglia di mettermi in gioco e, a differenza di altri, credere davvero in Nicola Pisu come persona e come uomo ... Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini