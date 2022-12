Grande Fratello Vip | il video hard di Edoardo e Antonella | “Volgari come nessuno”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo alcuni momenti di tensione,Fiordelisi edDonnamaria hanno fatto pace. E si è visto, anzi l’hanno visto tutti. Anche nel loro riavvicinamento infatti non sono mancate le polemiche. Nella casa, la coppia si è resa protagonista di un momento molto intimo e focoso, definito da tutti sul web“imbarazzante”. Incuranti degli occhi indiscreti delle telecamere delVip,si trovavano in camera di lui a parlare.allora ha deciso di mettersi a cavalcioni sue quest’ultimo ha cominciato a toccarle il sedere anche da sotto l’abito. Una scena decisamenteinterrotta dalla stessa influencer che lo ha fermato dicendo: “Mi rompi le calze”. Ma il volto ...

Dana Saber , modella italo - marocchina entrata nel corso dell'ultimo appuntamento con ilVip in onda lunedì 20 dicembre scorso, ha già scatenato le ire di Patrizia Rossetti. Gf Vip, lite accesissima tra la new entry Dana Saber e Patrizia Rossetti Il motivo Le pulizie e ...I due, che hanno visto divampare l'amore durante l'edizione 2021 delVip , sono letteralmente travolti dalla gioia: il post che annuncia il lieto evento è stato scritto da entrambi e ... Chi è tata Carla, al Grande Fratello Vip arriva la vera governante di Alfonso Signorini