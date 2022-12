Governo rimandato al prossimo anno Così si è arrivati alla fiducia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) E' finita come dove finire e come Affaritaliani.it aveva scritto già a metà novembre: maxiemendamento delche recepisce le varie modifiche degli emendamenti ammessi e approvati in Commissione egiusto poco prima per poi volare tutti a casa a scartare i regali e a mangiare il panettone. La... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani.it

Non è questo comunque il banco di prova per ilMeloni. Quest'anno, con le elezioni politiche che si sono tenute il 25 settembre, il tempo era oggettivamente scarso e il titolare del Mef non ...Nella vendita - spiegano diverse testate giornalistiche citando fonti di- assume un ruolo ... Sulla vendita della compagnia, Lazzerini haal ministero delle Finanze, "noi gestiamo la ... Manovra, così si è arrivati alla fiducia: governo rimandato al prossimo anno E' finita come dove finire e come Affaritaliani.it aveva scritto già a metà novembre: maxiemendamento del governo che recepisce le varie modifiche degli emendamenti ammessi e approvati in Commissione ...Slitta la manovra per lo scudo dei reati fiscali. Il provvedimento che prevede l'estinzione di alcuni reati tributari viene rimandato per la discussione in Aula a giovedì 22 Dicembre.