Governo | Meloni assente per indisposizione | Cdm presieduto da vicepremier Salvini**

Sky Tg24

Infatti, alla fine di dicembre scade la proroga sul taglio delle accise , misura che era già stata ridimensionata da parte dell'attuale. Al momento, manca ancora una presa di ...Come ormai sappiamo, ilha da poco deciso di fare marcia indietro sul bonus cultura. Dopo alcune dichiarazioni che lo vedevano ormai spacciato, la Premier Giorgiain una recente intervista ha invece affermato ... Manovra governo Meloni, le news di oggi: concluso esame emendamenti, domani in Aula Come relatore, come Fi, mi impegno votare tutti gli emendamenti, della maggioranza, dei relatori, del Governo, delle opposizioni. Così Roberto Pella, uno dei relatori della manovra, parlando con i cro ...Con una serie di emendamenti alla manovra il governo Meloni ha modificato ulteriormente il reddito di cittadinanza ...