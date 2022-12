Governo | domani Meloni alla Farnesina per conferenza ambasciatori | poi a Porta a Porta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Il premier Giorgiatorna ai suoi impegni già, dopo l'indisposizione che l'ha tenuta oggi lontana da Palazzo Chigi. L'agenda diprevede alle 12, al Palazzo della, l'interventoXVdelle Ambasciatrici e deglid'Italia nel mondo. Alle 17 sarà negli studi RAI via Teulada per la registrazione del programma 'Speciale'.

Sky Tg24

Assume importanza rilevante, ai fini della vendita - si spiega in ambienti di- il piano ...intanto si svolgerà il secondo confronto tra i vertici di Ita Airways e i sindacati sul tema ...Un 'intoppo' che prolungherebbe almeno di qualche ora l'esame alla Camera , al viaalle 8. ... Ma queste somme non sono più disponibili, tra modiche dele l'utilizzo del tesoretto per ... Manovra governo Meloni, le news di oggi: rischio ritorno in Commissione. DIRETTA Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni torna ai suoi impegni già domani, dopo l’indisposizione che l’ha tenuta oggi lontana da Palazzo Chigi. L’agenda di domani prevede alle 12, al Pala ...Durante la maratona notturna alla Camera un emendamento finito lì 'accidentalmente' viene approvato per sbaglio. Giovedì mattina seduta ...