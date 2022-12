Gli Usa varano un nuovo pacchetto per Kiev | ci sono i Patriot | ma Zelensky deve rinunciare ai razzi Atacms

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il leader ucraino non può che essere grato a Joe Biden per l'aiuto senza precedenti alle sue forze armate, 18 miliardi di dollari di armi dall'inizio dell'invasione, e tuttavia è arrivato alla Casa ...

A lungo chiesti da Kiev, i sistemi, considerati il 'fiore all'occhiello della difesa', sono in grado di intercettare missili balistici e saranno un'arma in più nelle mani di Kiev contro i ...AGI/Vista - "È un onore essere stato accolto dal presidente degli Stati Uniti. Vogliate accettare il mio apprezzamento e ringraziamento dal profondo del mio cuore e di quello di tuttiucraini e le ucraine, grazie per il sostegno fornito". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca. White House Ucraina, Zelensky atterrato negli Usa: grazie al popolo americano per il sostegno - Mondo Si torna a parlare del telescopio spaziale James Webb che ha catturato recentemente un'immagine della galassia a spirale NGC 7469 che si trova a 220 milioni di anni luce dalla Terra. Inoltre è stata a ...Combattere lo spreco e contrastare la povertà. Sono i principi alla base del “reddito alimentare”, la cui sperimentazione prenderà il via nelle città ...