Ginnastica ritmica | Giorgia Galli da Bollate è vicecampionessa italiana

La Stampa

... invece per le ginnaste più esperte è stata ancora una volta un'occasione per stare con le proprie compagne a fare la cosa che più adorano fare la. Ma comunque l'emozione è stata ...L'appello alle colleghe: "Cercate aiuto o fate danni" Nell'incontro di ieri l'associazione ha presentato 197 denunce di tante atlete su presunti abusi nel mondo della. Castelli ... Ginnastica ritmica, botte e cibo negato: 200 segnalazioni di abusi su giovani atlete Giorgia Galli di Bollate vicecampionessa italiana di ginnastica ritmica nella categoria J3: che rientro alle gare dopo l'infortunio ...SI è svolta a Rimini dal 8 all’11 dicembre la Winter Edition della Ginnastica in Festa. Un colorato ed emozionato ‘popolo’ della ginnastica si è conteso i titoli delle finali nazionali delle sezioni ...