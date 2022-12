Gianluca Vialli ricoverato a Londra | la mamma e il fratello sono tornati a Cremona

La Gazzetta dello Sport

Londra. I famigliari disono rientrati in Italia, lo riporta la Gazzetta dello Sport che ha un inviato nella City.come sta: nelle ultime ore si è detto e scritto tanto sulle condizioni di salute dell'ex giocatore e L'articolocome sta La madre e il fratello sono rientrati in ... Tutti con Vialli, tra silenzi e speranze: "Gianluca, preghiamo per te" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Londra. I famigliari di Gianluca Vialli sono rientrati in Italia, lo riporta la Gazzetta dello Sport che ha un inviato nella City. Il fatto che la madre, molto anziana, fosse volata a Londra, dove ...