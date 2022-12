Gf Vip | tra Edoardo e Antonella effusioni hard Il pubblico | «Vergognosi» Poi l' attacco al papà di lei

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Fiordelisi edDonnamaria sembrano aver fatto pace, in modo decisamente bollente. Anche nel loro riavvicinamento non sono mancate le polemiche. La coppia all'interno della casa...

TGCOM

Al Grande fratellosuccede proprio di tutto. E a volte c'è da pensare che ciò che esce dalla bocca dei concorrenti ... mai due non sono state tutte rose e fiori. E nell'ultima diretta del ...Leggi anche > Gf, Oriana al veleno contro Antonino: 'Mi ha usata'. E tira in ballo anche Belen Rodriguez Leggi anche > Antonino Spinalbese conferma la sua uscita dal GF: il motivo indigna il ... "Grande Fratello Vip", notte di fuoco tra Antonella e Tavassi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano aver fatto pace, in modo decisamente bollente. Anche nel loro riavvicinamento non sono mancate le polemiche. La coppia all'interno della ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...