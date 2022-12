Gf Vip | Micol sorpresa di nuovo a origliare Edoardo e Antonella | ' Ecco cosa si sono detti'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip , l'atteggiamento messo in campo daIncorvaia . Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: 'Chissà quale sarà la ...

AgrigentoNotizie

Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello, l'atteggiamento messo in campo daIncorvaia . Gf, Soleil Sorge opinionista per due puntate: 'Chissà quale sarà la reazione del mio ex...' Gf, Guendalina Tavassi e Clizia Incorvaia ormai inseparabili: 'Siamo cognate' Gf ...... lei è diventata molto amica diIncorvaia e Oriana Marzoli . Ad unire le tre, senza dubbio, ... Scopri le ultime news sul Grande FratelloInizia una nuova giornata nella Casa più spiata d’Italia e Tata Carla, accompagnata dal suono della sveglia, è pronta a fare il consueto giro delle camere per poter svegliare tutti i concorrenti. Se n ...Sta facendo discutere molti telespettatori del Grande Fratello Vip, l’atteggiamento messo in campo da Micol Incorvaia. Gf Vip, Soleil Sorge opinionista per due puntate: ...