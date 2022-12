GF Vip clamorosa segnalazione su Dana Saber | fa la escort? Spuntano screen FOTO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)è una nuova concorrente del GF Vip. Il suo ingresso in casa ha scombussolato di parecchio gli equilibri, sia dentro sia fuori l’abitazione. Sul suo conto, infatti, stanno trapelando tante segnalazioni alquanto inaspettate. Nello specifico, pare che la donna sia una rinomatache lavora a Milano e non solo. A riprova di L'articolo proviene da KontroKultura.

Corriere dello Sport

Colpo di scena al GF: chi rientra nella casa e perché Nelle ultime ore, infatti, è circolata lanotizia di una sua reazione furiosa: sembrerebbe proprio che l'ex concorrente non abbia ...... però, la Carlucci ha preparato unanovità: arriva il Mascherato per una notte . BubinoBlog , infatti, riporta che in ogni puntata ci sarà una maschera diversa con all'interno unguest ... Clamoroso, Riccardo Fogli squalificato dal Grande Fratello VIP: ecco il motivo Negli ultimi giorni, si è molto vociferato sulla squalifica di Riccardo Fogli dal “Grande Fratello Vip”: l’accaduto, ...Milly Carlucci, clamoroso annuncio sul futuro: sta per cambiare tutto. Decisioni importanti per la conduttrice Rai, pubblico stupito ...