Gf Vip 7 | un’ex Vippona demolisce Antonino Spinalbese | “Innamorato solo di se stesso | non è che se sei stato con Belen…”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’ex concorrente del Gf Vip 6, Francesca Cipriani, insieme al marito Alessandro Rossi, è stata ospite di Casa Chi, il talk show in diretta sulla pagina Instagram del magazine e condotto dell’ex gieffina Sophie Codegoni. L’ex volto de ‘La Pupa e il Secchione‘ ha rivelato che le piacerebbe partecipare ad un reality insieme al compagno, poiché “il settore televisivo è ormai basato sui reality“. Ha infatti confessato: “Al mio lavoro non voglio rinunciare, ho fatto tanti sacrifici. Mi piacerebbe fare un varietà o altre cose però purtroppo è tutto messo da parte, compreso Colorado che ce l’ho ancora nel cuore. Mi dispiace che tutti questi format siano messi da parte in questo momento in particolare e, dato che la televisione è basata quasi 24h dai reality“. Sulla scelta di fidanzarsi con Alessandro, che non fa parte del mondo dello spettacolo: Io sono una donna di spettacolo, ma in realtà ...