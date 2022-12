GF Vip 7 | la vippona sta male | c’è ansia per il risultato delle analisi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lasta veramente: al GF Vip 7 se ne sono accorti sia fra il pubblico che fra gli autori del programma. Ecco perchè si è sottoposta amediche ed è in attesa di conoscere il. Subito dopo la puntata del GF Vip 7 del 19 dicembre si è consumato un L'articolo proviene da Inews24.it.

DavideMaggio.it

La Cipriani ha anche svelato di essere molto contenta di aver partecipato alla scorsa edizoone: Guardando questa edizione e tornando indietro di un anno, nel mio GFc'era più bontà e buonsenso e ......di Edoardo Vianello In questi giorni al Grande Fratello, Wilma Goich ha deciso di rispondere alle accuse lanciate dall'ex marito, affermando che nonostante l'età lei non dimentica: Laha ... GF Vip 7, diretta ventiquattresima puntata – Dana Saber è la nuova ‘vippona’ Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Dana Saber si è lasciata andare ad una rivelazione riguardo al suo passato.Al GFVip, Wilma Goich aveva mostrato interesse per il giovane Daniele Dal Moro, generando molte polemiche. L'ex marito Edoardo Vianello aveva commentato positivamente la sua infatuazione, ma aveva anc ...