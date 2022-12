Gesesa dispone le chiusure natalizie degli sportelli | date e orari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che nei giorni 23 e 30 dicembre glial pubblico disituati in loc. Pezzapiana del Comune di Benevento eseguiranno chiusura anticipata alle ore 13.00, mentre nelle giornate del 24 e 31 dicembre, ci sarà la chiusura totale. Riapriranno regolarmente nei giorni econsueti. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Ricordiamo inoltre che il numero verde commerciale 800 250981, non sarà attivo solo nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio, mentre sarà sempre attivo in tutti gli altri giorni rispettando i consueti: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 gratuito sia da telefono fisso che da cellullare. L'articolo proviene da ...