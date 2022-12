Gas | Urso | “Battaglia vinta dall’Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”Questa misura” sul gas è stata “a lungo reclamata. Ci siamo riusciti grazie al presidente Meloni e il tetto finalmente si è realizzato. L’Italia è stata protagonista dellain Europa”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ospite di Adnkronos Live, parlando del price cap. Nel corso dell’intervista vengono affrontati tutti i temi di più stringente attualità, a partire dalla manovra 2023. EX ILVA – ”Questo dossier sulla Ex Ilva si trascina da dieci anni e sono intervenuti diversi governi. Stiamo dialogando con la proprietà per trovare la migliore soluzione perché l’Italia abbia un’azienda più green in Europa. La produzione di acciaio si è ridotta a 3 milioni mentre è aumentato l’indebitamento. Dobbiamo rilanciare la produzione aziendale e ridurre l’indebitamento ...