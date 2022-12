Fritz | «Il tennis negli Usa nessuno se lo fila | piace solo ai vecchi perché siamo gente noiosa»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) IlStati Uniti sta messo così male che è dovuta intervenire Netflix. Il 13 gennaio esce (anche in Italia) “Break Point”, la docu-serie che spera di fare alquel che Drive To Survive ha fatto per la Formula 1. E’ un meccanismo ormai rodato: spettacolarizzare il dietro le quinte per far affezionare un pubblico sempre più disaffezionato. Dieci episodi e un po’ di rinomati protagonisti seguiti passo passo nel Tour: Matteo Berrettini, Felix Auger-Aliassime, Paula Badosa, Taylor, Ons Jabeur, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Maria Sakkari e Ajla Tomljanovic, Thanasi Kokkinakis, Sloane Stephens, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Stefanos Tsitsipas, e qualche ex di supporto tipo Maria Sharapova, Andy Roddick e John McEnroe. Matteo Berrettini e una nuova generazione diti ...

IlNapolista

Esce per mano di Tayloral quarto turno. Non beneficia purtroppo di questo splendido percorso ... 'Sono davvero grato aAustralia che mi ha dato l'opportunità di competere nel mio Slam ...E' stato un modello per me ma anche per, Tiafoe e Paul". Nonostante le 13 palle break ... Dopo i primi due match l'altoatesino sa che deve alzare il livello del suoe ci riesce, nonostante ... Fritz: «Il tennis negli Usa nessuno se lo fila, piace solo ai vecchi ... Dagli ideatori di Formula 1: Drive to Survive arriva una spettacolare docuserie tennistica esclusiva per Netflix: Break Point. Ecco il trailer ufficiale.DIRIYAH TENNIS CUP - La Diriyah Tennis Cup si è conclusa sabato con la vittoria di Taylor Fritz su Daniil Medvedev, vincitore della prima edizione. Una formazio ...