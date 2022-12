Fiorentina – Monaco | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ledi, in programma al Franchi alle 15:00.: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Bianco, Bonaventura, Genassi, Saponara, Cabral. A disp. Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Jovic, Terzic, Zurkowski, Duncan, Amatucci, Distefano, Krastev, Kayode, Barak, Igor. All. Vincenzo Italiano: Aguilar, Akliouche, Babai, Badiashile, Bamba, Batalha, Ben Seghir, Ben Yedder, Bery, Boadu, Camara. A disp. Coulibaly, Daland, De Souza Oliveira, Diatta, Didillon, Diop, Embolo, Golovin, Jakobs, Lemarechal, Lienard, Magassa, Maripan, Matazo, Minamino, Nubel, Oliveira Silva, Sarr, Semedo, Valme, Volland. All. Clement Philippe Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dallo Sport ...

DAZN

... Milenkovic e il rientrante Castrovilli FIRENZE - Mercoledì 21 dicembre 2022 la... Dortmund (2 - 0), Rapid Bucarest (3 - 0) e Bastia (2 - 1) e pareggiato 1 - 1 col. I viola, prima ......00(Ita) - Lugano (Sui) 18:00 Rennes (Fra) - Angers (Fra) Rinviata Lorient (Fra) - Nantes (Fra) 18:30 Leeds (Eng) -(Fra) 20:00 Napoli (Ita) - Lilla (Fra) 20:00 Tottenham (Eng) - ... Diretta Fiorentina-Monaco: dove vederla in tv e live streaming La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto per 6-1 il Lugano in amichevole: Gaetano Castrovilli torna a giocare e segna ...FIRENZE - Ci sono tutti e per Vincenzo Italiano è un’ottima notizia dopo alcuni giorno in apnea, sempre col pensiero che Fiorentina-Monza si sta avvicinando. Ci sono Ikoné e Kouame (e anche Venuti) tr ...