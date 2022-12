Fiorentina | il futuro di Gollini per ora dipende solo dal Milan

Torino Granata

... come riportato dal quotidiano, potrebbe addirittura lasciare Firenze già a Gennaio: sulla fascia destra laha preso una decisione, sarà Niccolò Pierozzi il. Nessun problema per ...A gennaio, però, Marco se ne va allae resta lì fino al 2018. In panchina c'è Pioli,gentleman da scudetto. Ora i due potrebbero ritrovarsi al Milan. Diaz è solo l'ultimo degli ... Fiorentina, futuro incerto per Benassi Nell'ambito di un focus sugli Under 21 chiamati dal Ct Roberto Mancini per uno stage con la Nazionale Italiana, la Gazzetta dello Sport fa il nome di uno di questi per il futuro della ...Comincia a muoversi qualcosa attorno al portiere della Fiorentina, in prestito dall’Atalanta, Pierluigi Gollini: dopo 6 mesi di disastri, adesso il portiere classe ’95 è veramente vicino a lasciare Fi ...