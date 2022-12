Fiorentina | 6-1 al Lugano in amichevole | doppietta di Barak | in gol anche Castrovilli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo i test contro Borussia Dortmund e Bastia, si chiude con una vittoria contro ilil ritiro invernale della, che si avvicina nel migliore dei modi alla ripresa del campionato del 4 gennaio col Monza. E’ 6-1 allo stadio Franchi al termine di una partita dominata dai viola, che sfruttano peròil cartellino rosso sventolato poco dopo la mezzora ai danni di Macek, quando il punteggio era di 2-1. Nella ripresa, poi, non c’è stata storia. La squadra di Italiano parte bene e prova subito a manovrare a caccia del gol del vantaggio, che arriva puntuale dopo dieci minuti con Duncan, giunto alla seconda conclusione degna di nota. La prima sfiora la traversa, la seconda si insacca là dove il portiere svizzero non può arrivare. Passano meno di tre minuti e c’è già il raddoppio a opera di Ikone che chiude con un tap-in a ...

Formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano, Dodo, Igor, Milenkovic, Terzic; Duncan, Amatucci; Benassi, Barak, Saponara, Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano. 54' - MILENKOVIC TROVA IL 5-1! Amatucci recupera un ottimo pallone al limite dell'area, la sfera termina sui piedi di Milenkovic il cui destro termina alle spalle di Osigwe