Filumena Marturano | Scalera e Gallo | Abbiamo lavorato sul perdono e la fragilità

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Vanessa, Massimilianoe il regista Francesco Amato raccontano la nuova trasposizione della commedia eduardiana. In onda il 20 dicembre su Raiuno. Da settant'annidomina l'immaginario collettivo di un intero paese: un'eroina resa celebre dall'intramontabile battuta "E ffigli so' ffigli. E so' tutte eguali" e dalle attrici che in oltre mezzo secolo le hanno dato vita, da Titina De Filippo per cui il fratello Edoardo l'aveva scritta nel 1946 a Sophia Loren nella versione cinematografica di Vittorio De Sica, Matrimonio all'italiana, a Regina Bianchi nell'adattamento televisivo del 1962, a Mariangela Melato in quella più recente del 2010. Oggi la commedia eduardiana forse meno critica nei confronti della famiglia, che per De Filippo fu sempre luogo di rancori e cinismo, torna …

"Qui nacque e visse, resa celebre in tutto il mondo da Eduardo De Filippo" . È la targa apposta su un palazzo di Vico San Liborio a Napoli , poco distante da piazzetta Montesanto e dall'affollatissima ...