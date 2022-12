(Di mercoledì 21 dicembre 2022) MILANO –del prezzo del gasche un’esplosione ha colpito una sezione delUrengoy-Pomary-Uzhgorod che porta il gas siberiano in Europa attraverso l’Ucraina. I future Ttf di Amsterdam, che in mattinata erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (-7,7%), si sono impennati brevemente del 6,6%, a quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all’1,3%, a 110 euro. Non è ancora chiaro seavrà impatti sui flussi di gas diretti all’Europa. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

nel pomeriggio quando è giunta la notizia che tre persone sono morte in un'esplosione che ... I funzionari locali hanno scritto su Telegram che il flusso di gas attraverso la sezione...2022 - 12 - 20 15:07:53 Gas, impennataprezzo dopo l'esplosione al gasdotto: +6,6%prezzogas dopo che un'esplosione ha colpito una sezionegasdotto Urengoy - Pomary - ... Fiammata del gas (+6,6%) dopo l'esplosione al gasdotto russo Le quotazioni, che in mattinata erano arrivate a sfiorare i 100 euro (-7,7%), hanno subito una fiammata dopo un'esplosione che ha colpito una sezione del gasdotto Urengoy-Pomary-Uzhgorod che porta il ...In seguito all’esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomary-Uzhhorod, i future Ttf di Amsterdam si sono impennati per poco del 6,6%, raggiungendo quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all’1,3%, a ...