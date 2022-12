Festival di Sanremo | altro colpaccio di Amadeus dopo Chiara Ferragni | ecco chi è

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Spunta un’indiscrezione a prova di bomba. Nel corso dell’ultime ore infatti non si fa che parlare dipare abbia scelto proprio lei e che i fan siano in visibilio. Ma di chi si tratta? E perchè tanto entusiasmo?colpo per ildiper(Ilovetrading.it), tempo di scelte perManca davvero poco all’inizio della prossima edizione deldi2023. Anche quest’anno al timone della kermesse canora ci saràche, proprio di recente ha annunciato chi saranno gli artisti in gara. Ed ora è la volta della co-conduttrici che staranno al suo fianco nel corso delle serate ...

Basta rileggere i soli e ultimi vincitori deldidi quegli anni per rendersi conto di quanto la kermesse fosse ancorata a un certo sentire e a una precisa visione della canzone, filo rosso che, di fatto, ha sempre contraddistinto ...... quello in cui la politica aveva deciso di partecipare ad un suo recente show: Nell'intervista, inoltre, 'Fiore' ha parlato anche del rapporto con Amadeus e deldi. Negli ultimi ...Appuntamento alle 21 di lunedì 26 dicembre. Biglietti disponibili su ticketone.it Fa tappa a Fasano lunedì 26 dicembre «Muse Festival». L'appuntamento è alle 21 con il concerto di Serena Brancale «Sou ...