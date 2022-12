Festeggiamenti Argentina tra urla | insulti e alcol | Il Clarìn svela tutti i retroscena

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Doveva essere un giorno solo di festa per la selezione albiceleste e per tutto il popolo argentino, ma le cose non sono propriamente andate per il verso giusto durante le celebrazioni per le strade di Buenos Aires. Molteplici gli incidenti e le situazioni di pericolo, da chi saltava giù da un ponte nel tentativo di atterrare nel bus scoperto dei calciatori, a chi si arrampicava su semafori o alberi. Ad un certo punto la Sicurezza Nazionale decide di interrompere la sfilata e spostare i Campioni del Mondo in elicottero.di quanto accaduto sono raccontati da “Il”, che in particolare si sofferma sulle conversazione tra Aníbal Fernández, ministro della Sicurezza Nazionale, e Claudio Tapia, presidente dell’AFA. “Hanno tagliato la possibilità di continuare a festeggiare. Vogliamo ...