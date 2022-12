Ferrari - Piero Ferrari prepara la successione

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pochi giorni fa,ha creato un fondo fiduciario per gestire la partecipazione del 10% circa detenuta nel capitale dell'omonima Casa di Maranello. In particolare, stando a un documento depositato presso la Sec, l'autorità statunitense di vigilanza dei mercati finanziari, il figlio del fondatore Enzo ha trasferito la "nuda proprietà" delle sue azioni a un family trust costituito ai sensi della legge delle isole Jersey, ma con sede principale a Modena. Piano di. L'iniziativa dell'imprenditore modenese 77enne (che oltre a essere vice presidente esecutivo della, è pure azionista del cantiere nautico Ferretti e titolare della società di engineering Hpe Coxa) è legato a un preciso programma dia favore dei suoi familiari: il trust ...

Quattroruote

, figlio del fondatore e secondo maggiore azionista della società che porta il suo nome, ha deciso di gestire attraverso un family trust la sua quota pari al 10% del capitale azionario . ...L'ultima sessione di quest'anno si è svolta sul tracciato intitolato aTaruffi . Nel corso della due giorni capitolina lae gli uomini di AF Corse, squadra che gestirà le due 499P in ... Piero Ferrari prepara la successione: creato un trust per il 10% del capitale della Ferrari - Quattroruote.it Per ora ufficializzata la data, ma non la sede (ma tutto lascia pensare che sia al Santerno). Avvenuto il passaggio Binotto-Vasseur ...Sul circuito di Vallelunga, la Ferrari ha ufficialmente concluso la prima parte di test della 499P. Il programma, che vedrà il ritorno nel 2023 del Cavallino Rampante nella classe regina ...