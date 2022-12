Femminicidio di Apricena | il sindaco | “comunità ancora incredula” | lutto cittadino per i funerali di Giovanna Frino La 44enne uccisa venerdì scorso in casa dal marito

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Scrive Antonio Potenza,di: La nostraedsotto choc per quanto avvenuto lomattina ad. Nonostante la tragedia che stiamo vivendo, voglio mettere in evidenza il grande senso diche stiamo riscontrando. La nostra realtà si è stretta attorno al dolore di questa famiglia, di queste ragazze alle quali abbiamo già garantito tutto il sostegno psicologico ed economico perché i loro sogni possano continuare ad andare avanti. La Città farà sentire la propria vicinanza a queste ragazze proprio nella giornata deidi, nella stessa giornata verrà proclamato ile saranno ...

Così sorella di Giovanna Frino, la 44enne diuccisa, venerdì mattina, dal marito Angelo Di Lella, una ex guardia giurata di 56 anni. La sorella della vittima, sul suo profilo Facebook, si rivolge soprattutto ai vicini di casa che ...... si costituisce il marito: è la 111esima vittima diDonna uccisa a coltellate in casa ... La prima ad, in provincia di Foggia, finita a colpi di arma da fuoco. La seconda a ... Femminicidio ad Apricena, a Giovanna, uccisa in casa, sarà intitolata una strada Potenza ha anche annunciato un capitolo di spesa, in bilancio, da dedicare alle famiglie vittime di femminicidio ...Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino nella cittadina del Foggiano. Il sindaco Potenza: «In bilancio ci sarà un capitolo di spesa per le famiglie vittime di femminicidio» ...