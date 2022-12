(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) –S.p.A. e le quattro società controllate inhanno garantito difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della Responsabilità Sociale d’Impresa che caratterizzano ed ispirano la cultura del Gruppo. Sul fronte del lavoro, in particolare, l’organico medio dell’esercizio 2021-2022, aggregando il dato dellaS.p.A. e quello delle quattro Società controllate, risulta pari a 6.692 unità, in incremento rispetto all’esercizio precedente di 224 unità. L’organico puntuale al 31 agosto 2022 risulta pari a 7.533 unità. E’ quanto si legge in una nota dell’azienda. Nonostante le incertezze causate dal contesto sanitario,ha confermato il suo impegno verso la comunità e il territorio di appartenenza tramite le ...

I DETTAGLI Nell'analisi, più in particolare, si evidenzia che: ilcomplessivo è stato di 279,6 miliardi di euro, insui 192,7 miliardi del 2020; ancor più nel confronto con il 2017,...... ci aspettiamo ancora mesi di', continua Lesce. 'La mancanza di componenti ha, almeno in parte, ridotto il2022 e oggi rischia di complicare l'attività delle nostre aziende anche ... Fatturato in crescita per Ferrero Commerciale Italia a 1,64 mld ...