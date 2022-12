Farmaceutica | dipendenti Jazz preparano migliaia di pasti per bimbi Zimbabwe

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - IdiPharmaceuticals Italia sono impegnati, giovedì 22 dicembre presso l'Ospedale degli Innocenti di Firenze, a confezionaredida destinare alle bambine e ai bambini dello. Il progetto, ideato con la onlus Rise Against Hunger Italia, prevede una doppia finalità. "In- spiega Roberta Baldazzi, Country Manager di Rise - così come in altri Paesi che necessitano del nostro intervento, siamo impegnati in un'azione che promuova i programmi di alfabetizzazione, attraverso forniture dinutrienti. Provvedendo al sostentamento di una popolazione con un alto tasso di malnutrizione, offriamo alle famiglie un valido motivo per permettere ai propri figli di frequentare le scuole". L'iniziativa ...