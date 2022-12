F1 | Hamilton | “Rimarrò in Mercedes Mick Schumacher vittoria per il team”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il pilota britannico di Formula 1 Lewisha dichiarato di non vedere l’ora di lavorare con il nuovo pilota di riserva della, il tedesco, in un’intervista a “Sport Bild”. “ha un grande talento. È unaper la. È un pilota tedesco. Suo padre Michael e laerano già molto legati. Oggi non lavori così a stretto contatto con il terzo pilota, è molto lavoro al simulatore e non come prima, anche se continueremo ad essere compagni di squadra”, ha detto il sette volte campione del mondo di Formula 1.lavorerà in futuro come pilota di riserva per ladopo due anni come pilota titolare per ilamericano ...