Eni a Cipro Così cambia la geopolitica energetica nel Mediterraneo

Il Cane a sei zampe ha annunciato una nuova scoperta a gas nell'offshore di, tramite il pozzo Zeus - 1. Il blocco è operato daCyprus, che detiene una quota del 50%, con TotalEnergies come ...Un consorzio composto dae da TotalEnergies ha rilevato la presenza di altro gas naturale nell'offshore diper una quantità stimata in 2.000 - 3.500 miliardi di metri cubi. Maire Tecnimont +... Eni: nuova scoperta di gas nell'offshore di Cipro - Economia (Teleborsa) - Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, in una seduta caratterizzata dall'assenza di grandi spunti e volumi, visto l'avvicinarsi ...Eni è presente a Cipro dal 2013. La Società gestisce i Blocchi 2, 3, 6, 8 e 9 e ha partecipazioni nei Blocchi 7 e 11 gestiti da TotalEnergies | Attualità, Blog, In evidenza ...