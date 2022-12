leggo.it

Sotto Natale si rispettano le tradizioni. Edlo sa. Due mani che impastano, farina e tavola sporca: 'Mamma e zia art wotk' scrive la cantante che per il periodo natalizio è volata in Salento dalla sua famiglia. 'Piccolo aiutante di ...Si tratta die Annalisa , entrambe ex allieve di Amici. Un'altra new entry che parteciperà alla 22esima edizione di Amici potrebbe essere Irama , anche lui ex allievo dell'amatissimo ... Emma Marrone, dal palco alla cucina: impasti e preparazioni pre natalizie in famiglia Sotto Natale si rispettano le tradizioni. Ed Emma Marrone lo sa. Due mani che impastano, farina e tavola sporca: «Mamma e zia art wotk» scrive la cantante che per il ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...