Emendamento salva calcio approvato | anticipata scadenza prime rate | poi vietato saltare mensilità

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La commissione Bilancio della Camera hail cosiddetto “”, ovvero quel provvedimento che consente a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni, società professionistiche e dilettantistiche di pagare in 60mensili, con la maggiorazione del 3%, i versamenti sospesi per il Covid e inmercoledì 22 dicembre. Si tratta in totale di 889 milioni di euro, tra versamenti per ritenute alla fonte, comprensive di addizionali regionali e comunali e dell’Iva, di cui ben 500 riferiti a club di Serie A. La somma verrà quindi recuperata dallo Stato tra il 2023 e il 2027, con una maggiorazione dal valore di 26,27 milioni di euro. Rispetto al testo originario, vi è una sola differenza: letre ...

Il Manifesto

9.32 Debiti della Regione Siciliana spalmati in dieci anni Approvato il cosiddettoSicilia, che spalma in dieci anni, anziché in tre, il debito di 866 milioni di euro contestato ...leggi anche Serie A, la "classifica" dei debiti con il Fisco: Inter prima, poi Lazio e Roma Serie A: come funziona il "- calcio" Stando alle bozze dell'che sono state diffuse dalla ... Emendamento salva evasori, maggioranza costretta alla ritirata Queste mancate entrate per lo Stato nel 2022 saranno recuperate dal 2023 al 2027, con una maggiorazione che vale 26,67 milioni di euro ...Nella legge di Bilancio ci sarà l'emendamento “salva-calcio”: i club di Serie A potranno pagare i loro debiti con lo Stato in 60 rate con una penale pari al 3% del totale.