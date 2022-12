Eliminare lo Spid non serve a niente | come al solito il governo mira il bersaglio sbagliato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) IlMeloni vuole spegnere lo, la chiave di accesso per parlare con gli uffici pubblici, e far confluire tutte le identità digitali nella Carta d’Identità Elettronica (Cie) gestita dallo Stato. L’idea è del sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Alessio Butti. «Vogliamo fare questo – ha annunciato l’esponente di Fratelli d’Italia – per semplificare la vita dei nostri cittadini, per aumentare la sicurezza e per risparmiare». In Italia trentatré milioni di persone hanno lo, il sistema per accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. Inserendo un’unica coppia di credenziali (nome utente e password) si possono effettuare pagamenti, richiedere bonus, scaricare certificati. Lo strumento, il cui decreto istitutivo fu firmato nel 2014 dall’allora premier Matteo Renzi, è ormai entrato nella vita quotidiana ...