Elezioni regionali Lombardia | M5S sostiene candidatura Majorino

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere, insieme al Pd, il candidato presidente della, Pierfrancesco, alle2023. Il via libera all’europarlamentare dem, a quanto si apprende, è arrivato oggi da parte del presidente del Movimento, Giuseppe Conte. “Con Pierfrancescoabbiamo condiviso l’esigenza di segnare questo percorso attraverso i principi legati all’etica politica e alla trasparenza – commenta il coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi, che nelle prossime ore incontrerà-. A maggior ragione in funzione delle notizie relative allo scandalo ‘Quatargate’ in merito al quale Pierfrancescoha dato dimostrazione nei fatti, con i suoi voti e i suoi emendamenti, di essere totalmente ...

Nei giorni scorsi era arrivato l'accordo di massima tra Giuseppe Conte e Pierfrancesco Majorino, con un'intesa incassata dal candidato del centrosinistra in Lombardia per le prossime elezioni regionali almeno sul programma. Oggi 21 dicembre, il leader del M5s ha sciolto le ultime riserve dando l'ok definitivo all'appoggio dei Cinque Stelle all'europarlamentare Pd per la corsa al Pirellone.