Elezioni regionali Lombardia | M5S sostiene candidatura Majorino

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere, insieme al Pd, il candidato presidente della, Pierfrancesco, alle2023. Il via libera all’europarlamentare dem, a quanto si apprende, è arrivato oggi da parte del presidente del Movimento, Giuseppe Conte. “Con Pierfrancescoabbiamo condiviso l’esigenza di segnare questo percorso attraverso i principi legati all’etica politica e alla trasparenza – commenta il coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi, che nelle prossime ore incontrerà-. A maggior ragione in funzione delle notizie relative allo scandalo ‘Quatargate’ in merito al quale Pierfrancescoha dato dimostrazione nei fatti, con i suoi voti e i suoi emendamenti, di essere totalmente ...