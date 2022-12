Edilizia sanitaria | passa l’emendamento Ottaviani | 35 milioni per raddoppiare gli ospedali provinciali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Formia – “Dopo che la sinistra alla Regione, per anni, aveva dimenticato la sanità nel Basso Lazio, in provincia di Frosinone e di Latina – ha dichiarato l’on. Nicola, Segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati – adesso cambiamo un pezzo di storia e di qualità della vita per i nostri cittadini. Durante i picchi del Covid, ormai una pandemia ciclica, i nostri, con superfici esigue e non proporzionate ad una popolazione di circa 650.00 assistiti, vengono convertiti in emergenza Covid, costringendo i pazienti ordinari a liste di attesa di anni o a recarsi altrove, per diagnosi ed accertamenti di routine. “Conproposto eto questa mattina, 21 dicembre 2022, – spiega all’alba in Commissione, abbiamo stanziato 35in quattro anni, cinque dei ...

Il Faro online

... nel 2023 a Montemurlo in via Indipendenza sarà ristrutturato un alloggio dipopolare e ... attivazione della tessera) e sanitari (prenotazioni visite mediche attraverso il Cup) Ma a ......sussistono le condizioni e si tratta di un lavoro a tutti gli effetti di ristrutturazione, ... igienico -ed efficienza energetica. Per lavori di ampliamento di un box è possibile ... Edilizia sanitaria, passa l'emendamento Ottaviani: 35 milioni per ... Approvato l'emendamento in commissione bilancio per stanziare 35 milioni in quattro anni, cinque dei quali già per il 2023, per l'edilizia sanitaria delle province di Frosinone e Latina. «Finalmente, ...L’AQUILA – Su proposta del Presidente Marco Marsilio, la Giunta regionale ha deliberato l’individuazione e la classificazione delle piste da sci autorizzate allo svolgimento delle discipline sportive, ...